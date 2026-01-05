Das Verteidigungsministerium hat im Laufe des Jahres 1.300 neue Waffen in Auftrag gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eigene Entwicklungen und moderne Technologien sind eine der wichtigsten Säulen für die Zukunftsfähigkeit der ukrainischen Armee, betonte Denys Schmyhal.

Das Verteidigungsministerium hat die Inbetriebnahme von mehr als 1300 neuen Mustern von Waffen und militärischer Ausrüstung aus ukrainischer Produktion für das Jahr 2025 genehmigt – ein Viertel mehr als im vergangenen Jahr. Dies teilte der Verteidigungsminister Denys Schmyhal auf seinem Telegram-Kanal mit.

Der größte Anteil sind:

unbemannte Luftfahrtsysteme – mehr als 550 Muster; Munition für verschiedene Zwecke – mehr als 270 Muster; mehr als 50 Muster von Kraftfahrzeugausrüstung; 11 Muster von gepanzerten Fahrzeugen (einschließlich gepanzerter Spezialfahrzeuge); 13 Muster von Kleinwaffen. Ihm zufolge ist dies das Ergebnis der systematischen Arbeit der ukrainischen Hersteller, die nicht nur die Produktion hochfahren, sondern auch neue technologische Lösungen für die Front entwickeln.

„Die Entwicklung des heimischen militärisch-industriellen Komplexes ist eine strategische Priorität. Eigene Entwicklungen und moderne Technologien sind eine der wichtigsten Säulen für die Zukunftsfähigkeit der ukrainischen Armee“, fasste Schmyhal zusammen.

Wie wir bereits berichteten, sagte die ukrainische Ministerpräsidentin Yuliya Swyrydenko, dass mehr als die Hälfte der Waffen, über die die Verteidigungskräfte heute verfügen, von ukrainischen Unternehmen hergestellt wurden.