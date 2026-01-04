"Der Wandel muss weitergehen": Selenskyj kündigt Kabinettssitzung an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für den 5. Januar eine Sitzung des ukrainischen Ministerkabinetts angekündigt, um über Personalrotationen zu diskutieren, darunter auch über die Ablösung der Leiter der regionalen Militärverwaltungen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Selenskyjs Abendansprache.

„Ich habe heute mit Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko gesprochen – ein Treffen des Ministerkabinetts der Ukraine wird für morgen vorbereitet. Es ist wichtig, dass die Veränderungen weitergehen“, sagte der Präsident.

Selenskyj fügte hinzu, dass „Führung auf lokaler Ebene genauso wichtig ist“ wie auf der Ebene der Zentralregierung und äußerte die Hoffnung, dass die Leiter einiger regionaler Militärverwaltungen in der nächsten Woche ersetzt werden.

„Die Führung auf lokaler Ebene ist genauso wichtig wie auf zentraler Ebene. Nächste Woche sollten die Verwaltungen geeignete Führungskräfte haben“, betonte der Präsident.

Selenskyj’s Personalumwandlung