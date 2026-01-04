Friedensplan: Die Ukraine bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Selenskyj hat gesagt, dass sich die Ukraine auf zwei Varianten der Entwicklung vorbereitet: Diplomatie oder weitere Verteidigung.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, dass sich unser Land auf zwei Varianten der Entwicklung der Ereignisse in Bezug auf den Friedensprozess vorbereiten wird: Diplomatie oder weitere aktive Verteidigung. Dies geht aus seinem Posting in Telegram hervor.

Ihm zufolge bereitet sich Kiew bereits auf die nächste diplomatische Woche vor. Insbesondere wird es Treffen in Europa geben, die für unser Land ein weiterer Beitrag zur Verteidigung sowie ein Beitrag zum nahenden Ende des Krieges werden sollen.

„Die Ukraine wird sich auf beide Varianten der weiteren Entwicklung vorbereiten: Diplomatie, die wir anbieten, oder weitere aktive Verteidigung, wenn der Druck der Partner auf Russland nicht ausreicht. Die Ukraine strebt nach Frieden. Aber die Ukraine wird niemandem ihre Kräfte überlassen“, sagte der Präsident.