Selenskyj über die „Vereinbarungen“ zwischen Trump und Putin in Anchorage: Wir wissen es nicht, aber wir vermuten es

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine verfügt über keine offiziellen Informationen darüber, was genau US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin in Anchorage besprochen haben. Es wird jedoch vermutet, dass dort „sensible Themen“ diskutiert wurden.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Pressekonferenz am 30. Januar.

Selenskyj erklärte, dass ihm keine Vereinbarungen zwischen der Russischen Föderation und den USA in Anchorage mitgeteilt worden seien. Es gibt auch keine offiziellen Informationen dazu.

„Letztendlich werden alle davon erfahren, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber wir haben Hinweise darauf, dass sie dort wichtige Fragen besprochen haben. Ich analysiere das, was wir derzeit diskutieren, und bin der Meinung, dass die komplexen Fragen, die wir heute diskutieren, gerade deshalb so komplex sind, weil sie bereits zuvor in irgendeiner Form besprochen wurden“, vermutete der Präsident.

Da es sich um ein einziges Treffen handelte, ist es nicht schwer zu verstehen, dass Fragen zum Donbass und zu den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine sowie höchstwahrscheinlich auch Fragen zu den eingefrorenen Vermögenswerten Russlands diskutiert wurden, fügte Selenskyj hinzu.