Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 hat Russland mehr als 2 Millionen Tonnen Getreide aus den vorübergehend besetzten Gebieten (TOT) der Ukraine für 400 Millionen Dollar exportiert.

Der erste stellvertretende Leiter des Auslandsnachrichtendienstes der Ukraine Oleh Luhovskyj sagte in einem Interview mit Ukrinform.

„Im Jahr 2025 hat Russland mehr als 2 Millionen Tonnen Getreide aus unseren vorübergehend besetzten Gebieten für 400 Millionen Dollar exportiert. Abnehmer sind Länder in Afrika, dem Nahen Osten und Asien“, sagte er.

Luhovskyj zufolge wird das Getreide von der russischen „Getreide“-Flotte über die Seehäfen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Krim, Saporischschja und der Region Donezk exportiert.

Geheimdienstinformationen zufolge hat Russland in den offenen Gewässern am Ausgang der Meerenge von Kertsch ein „Getreidezentrum“ eingerichtet. Hier wird Getreide von russischen leichten Schüttgutfrachtern auf ausländische Schüttgutfrachter umgeschlagen.

Dies ist ein Versuch, die Herkunft des Getreides zu verschleiern.

Es handelt sich um 45 Schiffe, 2 Lagerschiffe und etwa 40 Schiffe der „Kurzstreckenflotte“. 85% dieser Schiffe sind unter russischer Gerichtsbarkeit registriert, wodurch die Auswirkungen der Sanktionen minimiert werden.

Neben Getreide exportiert Russland auch Kohle, Koks, Kaolin, Eisenerz, Soda und Stahl aus den vorübergehend besetzten Gebieten.

Lugovsky sagte, dass allein im letzten Jahr mehr als 200.000 Tonnen Mineralien und Stahlprodukte auf dem Seeweg exportiert wurden.

Um es kurz zu machen:

