Die Gaspreise sind in Europa auf ein Rekordtief gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gasfutures an der europäischen Gasdrehscheibe in den Niederlanden wurden mit 29,34 Euro pro Megawattstunde gehandelt.

In Europa sind die Gaspreise zum ersten Mal seit Mai 2024 unter 30 € pro Megawattstunde gefallen. Der Grund – die Zunahme der Importe, die Erwärmung und die Verhandlungen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine. Dies wird von Bloomberg berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gas-Futures am europäischen Gashub in den Niederlanden um 10:31 Uhr am Montag bei 29,34 Euro pro Megawattstunde gehandelt wurden, was fast die Hälfte des Preises vom Februar dieses Jahres ist.

Insgesamt sind die Gaspreise in Europa seit Anfang des Jahres um 39 Prozent gesunken.

Berichten zufolge sind die Gaspreise immer noch höher als vor der Energiekrise von 2022, als die steigenden Terminkurse auf dem ganzen Kontinent eine Lebenskostenkrise verursachten. Aber das ist nur ein Bruchteil der Spitzenwerte, die in jenem Jahr erreicht wurden, und es wird erwartet, dass zusätzliche Lieferungen aus den USA und anderen Ländern dazu beitragen werden, die Preise in den kommenden Jahren zu senken.

Laut der Fachzeitschrift Yehrgo ist es immer noch schwierig, den Rückgang der Gaspreise in Europa auf die ukrainischen Erdgaspreise zu übertragen. Gleichzeitig hat der ukrainische Markt in den letzten Monaten eine gewisse Abhängigkeit von den Schwankungen auf dem europäischen Markt gezeigt, was auf die aktiven kommerziellen Erdgasimporte zurückzuführen ist. Die Preise auf dem heimischen Markt liegen nach wie vor etwa 10 Euro pro Megawattstunde über den Preisen in Europa.