Die Gespräche in Paris mit den USA werden morgen fortgesetzt: Wer wird die Ukraine vertreten?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Mittwoch, den 7. Januar, werden die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Vertretern der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in Paris fortgesetzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Regierungschefs Wolodymyr Selenskyj während eines Briefings, eine Erklärung des Sondergesandten von Donald Trump, Steve Witkoff, und eigene Quellen.

Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Führern der „Koalition der Willigen“ nach dem Pariser Gipfel sagte Selenskyj, dass die Verhandlungen morgen, am 7. Januar, fortgesetzt würden. An den morgigen Gesprächen werden auch europäische Vertreter teilnehmen.

Witkoff bestätigte dies und betonte, dass die Gespräche mit der ukrainischen Delegation heute Abend und morgen fortgesetzt würden.

„Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft weitere positive Impulse erhalten werden“, sagte er in einer Erklärung.

Den Quellen von RBK Ukrajina zufolge werden der ukrainischen Delegation der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, der Vorsitzende der Fraktion Diener des Volkes, David Arakhamia, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, der erste stellvertretende Außenminister, Serhij Kyslytsia, der Berater des Leiters des Präsidialamtes, Olexander Bevz, und der Chef des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, Andrij Hnatov, angehören.

Der Rest der ukrainischen Delegation, angeführt vom Präsidenten der Ukraine, reist nach Zypern.

Der Gipfel in Paris