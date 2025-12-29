Selenskyj schlug vor, dass Trump der Ukraine Garantien für 30-50 Jahre geben sollte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Staats- und Regierungschefs der beiden Länder haben „starke Sicherheitsgarantien“ beschlossen, allerdings bisher für 15 Jahre, aber sie sprachen auch über längere Laufzeiten.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump angeboten, der Ukraine Sicherheitsgarantien für 30-50 Jahre zu geben. Dies sagte Selenskyj, als er am Montag, den 29. Dezember, die Fragen der Medien beantwortete.

„Wir haben in Teams diskutiert. Gestern haben wir mit dem US-Präsidenten vereinbart, dass wir starke Sicherheitsgarantien von den USA erhalten werden. In der Tat – es ist nicht für immer, in den Dokumenten ist es für 15 Jahre mit der Möglichkeit, diese Sicherheitsgarantien zu verlängern“, sagte der ukrainische Führer.

Nach Angaben des ukrainischen Staatschefs hat er bei seinem Gespräch mit dem Gastgeber im Weißen Haus über längere Laufzeiten der Garantien gesprochen.

„Ich habe ihm gesagt, dass wir bereits einen Krieg haben, der seit fast 15 Jahren andauert. Ich würde es also sehr begrüßen, wenn die Garantien länger gelten würden. Und ich habe ihm gesagt, dass wir sehr gerne 30, 40, 50 Jahre in Betracht ziehen würden. Und das wäre dann die historische Entscheidung von Präsident Trump. Der Präsident sagte, dass er darüber nachdenken würde“, sagte Selenskyj.

