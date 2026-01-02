Russische Armee greift ein Krankenhaus in der Region Tschernihiw an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 1. Januar haben die Invasoren ein Krankenhaus in Semenivka mit Drohnen angegriffen, die Opfer und Schäden werden untersucht.

Am Abend des 1. Januar haben russische Angreifer ein Krankenhaus in Semenivka, Region Tschernihiw, mit drei Drohnen angegriffen.

*:*: Leiter der Militärverwaltung des Distrikts Nowhorod-Siwerskij Olexander Seliverstow in den sozialen Medien

** Seliverstovs direkte* Nachricht: „Russische Terroristen haben gerade ein Krankenhaus in Semenivka mit drei Drohnen angegriffen. Informationen über die Opfer und das Ausmaß des Schadens werden gerade geklärt.“

Am 1. Januar griffen russische Truppen Saporischschja an, ein Feuer brach aus.