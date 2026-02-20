Die regionale Militärverwaltung erstellt regionale Pläne zur Energieversorgungssicherheit: Schlüsselelemente

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko hat die regionalen Militärverwaltungen und zuständigen Behörden beauftragt, regionale Pläne für Energieversorgungssicherheit zu entwickeln.

Dies gab sie nach einer Sitzung zur Umsetzung des Plans zur Energieversorgungssicherheit der Regionen am 20. Februar bekannt.

„Wir machen uns keine Illusionen – der Feind wird auch mit Beginn der warmen Jahreszeit weiterhin die Energieversorgung angreifen. Deshalb erstellen wir bereits jetzt klare Pläne zur Stabilität auf Ebene jeder Region, um den reibungslosen Betrieb der Lebenserhaltungssysteme und die Bereitschaft der Gemeinden für den nächsten Winter sicherzustellen“, erklärte Swyrydenko.

Die wichtigsten Elemente des Plans zur Energieversorgungssicherheit der Regionen sind:

Schutz kritischer Infrastruktureinrichtungen.

Entwicklung der dezentralen Energieerzeugung.

Alternative Energiequellen für kritische Infrastrukturen.

Dezentrale Wärmeerzeugung.

Wie Swyrydenko mitteilte, hat sie die regionale Militärverwaltung beauftragt, gemeinsam mit dem Ministerium für Entwicklung, dem Ministerium für Energie, dem Finanzministerium, „Ukrenerho“ und anderen zuständigen Stellen regionale Pläne für die Energieversorgungssicherheit zu entwickeln und vorzulegen. Jede Region muss:

Eine Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen zu erstellen, die vorrangig geschützt und autonom mit Strom versorgt werden müssen;

Einen Stufenplan mit Fristen für dessen Umsetzung bis zum Beginn der Heizperiode erstellen;

Den Bedarf an Ausrüstung und Finanzierung der Arbeiten zu ermitteln;

Die für die Umsetzung des Plans erforderlichen Ressourcen festzulegen.