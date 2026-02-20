Die IT-Branche der Ukraine hat nach zwei Jahren des Rückgangs ihre Exporte gesteigert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die IT-Branche der Ukraine verzeichnete im Jahr 2025 nach zwei Jahren des Rückgangs einen Anstieg der Exportvolumina.

Dies geht aus einer Mitteilung des Lemberger IT-Clusters unter Berufung auf Daten der Nationalbank hervor.

Nach den Ergebnissen des vergangenen Jahres stiegen die Exporteinnahmen aus Computerdienstleistungen um 3,3 % und beliefen sich auf 6,66 Milliarden US-Dollar. Dies brachte der ukrainischen Wirtschaft 210 Millionen US-Dollar mehr als im Jahr 2024.

Im Dezember 2025 stieg das Exportvolumen von Computerdienstleistungen um 26,2 % und belief sich auf 685 Millionen US-Dollar. Dies brachte der ukrainischen Wirtschaft 142 Millionen US-Dollar mehr als im November ein.

Insgesamt, so heißt es in der Mitteilung, erzielte der Dezember 2025 das beste Ergebnis sowohl unter allen Monaten des vergangenen Jahres als auch des Jahres 2023. Darüber hinaus gehörte er zu den drei erfolgreichsten Dezembers der letzten fünf Jahre und lag nur hinter Dezember 2021 (792 Millionen Dollar) und 2022 (751 Millionen Dollar).

„Trotz der Herausforderungen des Krieges bleibt der IT-Bereich weiterhin eine Schlüsselbranche, die Deviseneinnahmen für die ukrainische Wirtschaft sichert“, heißt es in der Mitteilung des Lwiw IT Clusters.

Gleichzeitig nimmt der IT-Sektor in der Gesamtstruktur der ukrainischen Exporte den zweiten Platz ein. Im Jahr 2025 betrug der Anteil der Computerdienstleistungen an den gesamten Exporten von Waren und Dienstleistungen 12,3 %. An der Spitze stehen weiterhin Lebensmittel und Agrarprodukte mit einem Anteil von 41,5 %. Der drittgrößte Exportsektor ist die Metallurgie – ihr Anteil stieg im vergangenen Jahr auf 8,7 %, gegenüber 7,9 % im Jahr 2024.