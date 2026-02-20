DeepState: Russische Truppen haben im Gebiet Slowjansk Fortschritte erzielt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben des Analyseprojekts DeepState sind die russischen Truppen in Rizinowka und Golubowka im Bezirk Bachmut sowie in der Nähe von Grischino im Bezirk Pokrowsk in der Region Donezk vorgerückt.

Quelle: DeepState

Details:* Es wird berichtet, dass die russische Armee in Rizinivka in der Gemeinde Siwersk und in Golubivka in der Gemeinde Soledar im Bezirk Bachmut sowie in der Nähe von Hryshyne im Bezirk Pokrowsk vorgerückt ist.

Wörtlich: „Der Feind ist in Riznykivka, Golubivka und in der Nähe von Hryshyne vorgerückt.“