Selenskyj wandte sich an Männer im wehrpflichtigen Alter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Männer im wehrpflichtigen Alter sollten in der Ukraine sein und ihr helfen. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz mit dem estnischen Ministerpräsident Kaja Kallas am Donnerstag, den 11. Januar in Tallinn.

Ihm zufolge gibt es keine Fragen an Frauen, Kinder und ältere Menschen, die die Ukraine in den ersten Tagen des Krieges massenhaft verlassen haben, weil niemand wusste, was morgen passieren würde. Aber es gibt Fragen für die einberufenen Männer, die die Ukraine während des Krieges und außerhalb des Gesetzes verlassen haben.

„Wenn sie im wehrfähigen Alter sind, sollten sie der Ukraine helfen und in der Ukraine sein. Und ich spreche jetzt nicht darüber, wer an der Front sein sollte und wer nicht“, sagte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass Männer, die nicht an der Front sind, arbeiten, und dass er diese Ukrainer respektiert.

„Wenn Sie arbeiten und Steuern zahlen, schützen Sie auch den Staat. Und das ist sehr notwendig. Aber wenn Sie sich im Ausland aufhalten und im wehrpflichtigen Alter sind und nicht an der Front sind, keine Steuern zahlen und außerhalb des Gesetzes unterwegs sind, dann gibt es Fragen… Und es wird kein Geld für das Militär geben – es wird kein Militär geben. Niemand wird die Ukraine verteidigen“, sagte Selenskyj auf die Frage, ob Estland Männer im wehrpflichtigen Alter in die Ukraine ausweisen sollte.

Zuvor war bekannt geworden, dass Estland bereit war, ein Abkommen mit der Ukraine zu schließen, das die Mobilisierung von Männern im Ausland ermöglichen würde.