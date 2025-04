Rada appelliert an EU wegen "visafreier Handelszone"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Abgeordneten haben die EU-Institutionen aufgefordert, die Befreiung von Zöllen und Quoten für ukrainische Waren zu verlängern.

Die Werchowna Rada hat an die Europäische Union appelliert, die Liberalisierung des Handelsregimes für die Ukraine fortzusetzen. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Mittwoch, den 16. April in Telegram.

„Die Rada hat an die Europäische Union appelliert, die Befreiung von Zöllen und Quoten für ukrainische Waren fortzusetzen“, schrieb er.

Laut Schelesnjak stimmten 252 Volksabgeordnete für die Resolution Nr. 13143 über den Appell der Werchowna Rada an das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, den Rat der EU, die Parlamente und Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

„Es ist dringend notwendig, den Verhandlungsprozess zwischen der Ukraine und den zuständigen EU-Behörden über Änderungen der relevanten Anhänge des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der EU in Bezug auf gegenseitige Zollzugeständnisse bei der Einfuhr von Waren einzuleiten und so weit wie möglich zu vereinfachen“, zitierte er den Text des Appells.