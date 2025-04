"Achmetows Metinvest wurde zum größten Steuerzahler in der Stahlindustrie im Jahr 2024 ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Metinvest-Gruppe von Rinat Achmetow wurde als größter Steuerzahler in der Stahlindustrie im Jahr 2024 anerkannt. Das Unternehmen zahlte 19,8 Milliarden Hrywnja an Steuern an die Haushalte aller Ebenen der Ukraine.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf das NV-Rating.

Die Publikation schickte Anfragen an mehr als 170 Privatunternehmen und Banken und bat sie, die Höhe der an die Haushalte aller Ebenen im Jahr 2024 gezahlten Steuern anzugeben. Das Rating basiert auf den erhaltenen Informationen.

Insgesamt zahlten laut der NV-Umfrage fast 80 der größten privaten ukrainischen Unternehmen und Banken im vergangenen Jahr 466,5 Milliarden Hrywnja an Steuern an die staatlichen und lokalen Haushalte.

Philip Morris war der größte private Steuerzahler in der Ukraine und zahlte 52,2 Milliarden Hrywnja an die Haushalte der verschiedenen Ebenen. DTEK liegt mit 41 Milliarden Hrywnja an zweiter Stelle. Die drei Spitzenreiter sind OJSC VAT mit Hrywnja 38 Milliarden.

In der Metallindustrie steht ArcelorMittal Krywyj Rih mit 6,6 Milliarden Hrywnja nach Metinvest an zweiter Stelle der gezahlten Steuern. An dritter Stelle steht Interpipe, das 5,5 Milliarden Hrywnja an den Haushalt abführt. Insgesamt zahlten die Stahlproduzenten 37,8 Milliarden Hrywnja an Steuern an den Staatshaushalt.