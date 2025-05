DTEK Renewables hat seine finanzielle Leistung dank des während des Krieges errichteten Windparks Tiligul verbessert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Jahr 2024 erwirtschaftete DTEK Renewables einen Gewinn von 1,584 Milliarden Hrywnja gegenüber einem Verlust von 547 Millionen Hrywnja im Jahr zuvor. Dies war auf eine höhere Stromerzeugung nach der Fertigstellung der ersten Stufe des Windparks Tiligul in der Region Mykolajiw während des Krieges zurückzuführen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Unternehmens.

Das Unternehmen sagte, dass das Tiligulska WPP, das im späten Frühjahr 2023 in Betrieb genommen wurde, im Jahr 2024 während der Stromausfälle im Winter und im Sommer ein hohes Maß an Stromerzeugung geliefert hat, was dazu beigetragen hat, das Problem der Stromknappheit im Stromnetz der Südukraine zu verringern.

Darüber hinaus wurde die Finanzlage des Unternehmens durch die Rückzahlung seiner Schulden gegenüber dem Sektor der erneuerbaren Energien für 2023 sowie durch die Sicherstellung der Zahlungen für den im Jahr 2024 erzeugten Strom in Höhe von fast 80% verbessert.

Das Unternehmen betonte, dass die finanziellen Mittel derzeit in den Bau neuer Windkraftanlagen und Energiespeichersysteme gesteckt werden.

Die Gesamtkapazität für den Bau neuer Windparks beträgt fast 400 MW, die der Energiespeicher 200 MW. Die Gesamtkosten für diese Projekte, die in diesem und im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden sollen, belaufen sich auf etwa 30 Milliarden Hrywnja.