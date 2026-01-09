Die Ukrainer sind vor Stromausfällen am Samstag gewarnt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Stromabschaltungen werden in der Ukraine inmitten eines starken Kälteeinbruchs in Kraft treten.

In den Regionen der Ukraine wird es am Samstag zu Stromausfällen kommen. Dies berichtete Ukrenerho am Freitag, den 9. Januar.

„Morgen … in allen Regionen der Ukraine stündliche Abschaltungen und Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher)“, hieß es in der Erklärung.

Stromingenieure erinnerten daran, dass der Grund für die Einschränkungen die Folgen der regelmäßigen russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind

Die Ukrainer wurden vor möglichen Veränderungen im Energiesystem gewarnt und aufgefordert, sich auf den offiziellen Seiten des Oblenergo über Zeitpunkt und Umfang der Anwendung von Abschaltungen an einer bestimmten Adresse zu informieren.

„Wenn Strom planmäßig erscheint – bitte verbrauchen Sie ihn sparsam!“, fügte Ukrenerho hinzu.