Drei weitere Kinder sind aus der vorübergehend besetzten Region Cherson zurückgekehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Drei weitere ukrainische Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren sind aus dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Cherson zurückgekehrt.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson Olexander Prokudin

Einzelheiten: Unter den Geretteten ist ein Junge, der zum Zeitpunkt der Besetzung seiner Heimatstadt erst 9 Jahre alt war.

Wörtlich: „Er hatte keine Angst, seine pro-ukrainische Position zu verteidigen, obwohl er in der Schule von seinen Mitschülern schikaniert wurde, was von seinen Lehrern unterstützt wurde. Der FSB besuchte seine Familie und drohte damit, den Sohn seiner Mutter wegzunehmen. Der Junge blieb jedoch standhaft und weigerte sich, an militarisierten Veranstaltungen teilzunehmen und die russische Hymne zu singen.“

Einzelheiten: Alle drei Kinder sind derzeit in Sicherheit und erhalten die notwendige medizinische und psychologische Hilfe.

Dies ist der 46. Fall einer erfolgreichen Rückkehr von Kindern aus der vorübergehend besetzten Region Cherson seit Anfang des Jahres.

Hintergrund: