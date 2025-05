Die Ukraine, die USA und die EU haben eine Liste von Bedingungen für Putin aufgestellt: Die Medien haben die Details des Dokuments erfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine, die USA und die EU haben eine Liste mit Bedingungen für Putin erstellt. Sie wird dem Kremlchef von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff überreicht werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf NBC News.

Einer der westlichen Beamten sagte, dass amerikanische, europäische und ukrainische Unterhändler ein Dokument mit 22 Vorschlägen ausgearbeitet hätten, darunter ein 30-tägiger Waffenstillstand.

Dem Beamten zufolge erfüllt das Dokument auch die Forderung Putins, dass die USA den Beitritt der Ukraine zur NATO nicht unterstützen.

„Wenn Putin nach einem Ausweg sucht, dann ist er hier“, sagte der Beamte über die Vorschläge. Ihm zufolge soll Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sie an den russischen Präsidenten weiterleiten.

„Koalition der Entschlossenen“ in Kiew

Am 10. Mai trafen die Führer der „Koalition der Entschlossenen“ in Kiew ein. Nach dem Treffen riefen die Mitglieder der „Koalition der Entschlossenen“ US-Präsident Donald Trump an.

Russland wurde eine Frist gesetzt, um einem Waffenstillstand zuzustimmen. So sind die Ukraine und alle ihre Verbündeten zu einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand zu Lande, in der Luft und zur See für mindestens 30 Tage bereit, der am 12. Mai beginnt.