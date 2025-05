DTEK hat die Stromversorgung für fast 30.000 Haushalte wiederhergestellt, die in den letzten Tagen durch Beschuss abgeschnitten waren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK-Stromtechniker haben die Stromversorgung von fast 30.000 Familien in den Regionen Donezk, Dnipro und Odessa wiederhergestellt, deren Häuser durch feindlichen Beschuss abgeschnitten waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass die meisten der Wiederherstellungen in der Region Donezk durchgeführt wurden, die nach wie vor das Zentrum der aktivsten Feindseligkeiten ist. Am 5. Mai gelang es den Energietechnikern trotz der schwierigen Sicherheitslage, die Stromversorgung in den Häusern von 25,7 Tausend Familien in der Frontregion wiederherzustellen.

Gleichzeitig halten die feindlichen Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk unvermindert an. Der Süden der Region, in der Nähe des Kriegsgebiets, und andere Gebiete der Region sind betroffen. Gestern konnten die Techniker der Elektrizitätswerke die Stromversorgung von mehr als 3.000 Häusern der Anwohner wiederherstellen.

Auch in der Region Odessa wurde gestern die Stromversorgung in fast 800 Häusern von Anwohnern, die von feindlichen Angriffen betroffen waren, wiederhergestellt.

Die Reparaturteams von DTEK haben in einigen Siedlungen in der Nähe der Kampfzone dutzende Male die Stromversorgung wiederhergestellt und tun dies trotz der Gefahr und des Beschusses weiterhin.