In welchen Regionen ist die Stromsituation am schwierigsten? Was Swyrydenko sagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Mit Stand vom 12. Januar bleibt die schwierigste Situation mit Strom in bestimmten Bezirken von Kiew und am linken Ufer der Region Kiew, insbesondere in den Bezirken Boryspil und Browary.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram von Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko.

„Wir haben eine Telefonkonferenz mit allen Regionen über den Zustand des Stromnetzes und der Lebenserhaltung des Landes abgehalten. In den Regionen, die am stärksten vom Beschuss betroffen sind, führen die Stromtechniker inmitten ständiger feindlicher Angriffe, niedriger Temperaturen und vereister Stromleitungen Wiederherstellungsarbeiten durch“, sagte Swyrydenko.

Ihr zufolge ist die Situation in bestimmten Bezirken von Kiew und am linken Ufer der Region Kiew nach wie vor am schwierigsten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Wiederherstellung der Stromversorgung der Verbraucher in den Oblasten Odessa, Charkiw und Donezk, wo die Situation nach nächtlichem Beschuss schwierig ist.

„Wir haben die Wiederherstellung des Stromnetzes unter Kontrolle. Die Regierung steht in ständiger Abstimmung mit den Leitern der regionalen Militärverwaltungen und leistet alle notwendige Unterstützung“, sagte der ukrainische Ministerpräsident.

Situation im Energiesektor der Ukraine