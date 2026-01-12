Die Stromversorgung in Teilen von Dnipro ist nach mehreren Tagen des Stromausfalls wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Dnipro am linken Ufer und im Stadtteil Dniprovskyj ist die Stromversorgung nach dem Beschuss wiederhergestellt worden.

Dies berichtet DTEK.

„In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einem Angriff eine Stromanlage schwer beschädigt. Sobald es die Sicherheitslage zuließ, haben wir sofort mit der Wiederherstellung begonnen und arbeiten rund um die Uhr“, so die Stromingenieure.

Das Ausmaß der Schäden ist sehr groß und es ist technisch unmöglich, alle Häuser vollständig mit Strom zu versorgen.

„Gemeinsam mit den lokalen Behörden suchen wir nach alternativen Möglichkeiten der Stromversorgung, insbesondere für Häuser ohne zentrale Wärme- und Wasserversorgung“, sagte DTEK.

Nach Angaben des Unternehmens sind derzeit mehr als 18.000 Familien ohne Strom.

Um es kurz zu machen:

Am Morgen des 11. Januar wurden die Reparaturen am Stromnetz in der Oblast Dnipropetrowsk fortgesetzt, aber ein großer Teil der Region, mit Ausnahme des Bezirks Krywyj Rih, war ohne Strom.

Am Nachmittag des 11. Januar gelang es den Stromtechnikern, die meisten Bewohner der Region Dnipro nach dem Unfall wieder mit Strom zu versorgen. Gleichzeitig wurden die Reparaturen am linken Ufer des Flusses Dnipro und im Bezirk Dniprovskyj nach dem Anschlag fortgesetzt.