Drohnen flogen aus sechs Richtungen, es gab Treffer: Die Luftwaffe hat die Einzelheiten des Angriffs bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 12. Januar griffen russische Angreifer die Ukraine mit 156 Drohnen aus sechs Richtungen an. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten die meisten der feindlichen Drohnen, aber es wurden 16 Treffer verzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Einzelheiten des Angriffs

Nach Angaben des Militärs griff der Feind die Ukraine am 11. Januar ab 18:00 Uhr mit 156 Angriffsdrohnen des Typs Schahed, Gerbera und anderen Typen an. Etwa 110 von ihnen waren Schaheds.

Die Abwürfe erfolgten aus folgenden Richtungen: Millerovo, Kursk, Orel, Brjansk, Primorsko-Achtarsk in der Russischen Föderation und Chauda in den vorübergehend besetzten Gebieten der Autonomen Republik Krim.

Operationen der Luftabwehr

Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 08:00 Uhr 135 feindliche Schahed, Gerbera und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes ab.

Gleichzeitig wurden 16 Angriffsdrohnen an 11 Orten getroffen, und die abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) fielen an zwei Orten.“

„Der Angriff geht weiter, es befinden sich mehrere feindliche Drohnen im Luftraum“, warnte die Luftwaffe.

Russischer Angriff am 12. Januar