Norwegischer Außenminister trifft in Kiew ein, um über Friedensbemühungen zu sprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Montag, den 12. Januar, traf der norwegische Außenminister Espen Barth Eide zu einem Besuch in Kiew ein. Sie werden über Zusammenarbeit und Friedensbemühungen sprechen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha in den sozialen Medien X.

Laut Sybiha sind die Ukraine und Norwegen enge Verbündete mit einer langen gemeinsamen Geschichte.

„Wir haben damit begonnen, das Andenken an unsere gefallenen Verteidiger zu ehren, die ihr Leben für die Verteidigung der Ukraine und unserer gemeinsamen Werte gegeben haben“, sagte er.

Nach Angaben des ukrainischen Ministers werden sie heute über die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit, die Friedensbemühungen, die Verteidigung und die Widerstandsfähigkeit der Ukraine sprechen.

„Ich bin Norwegen für seine Unterstützung dankbar“, fügte er hinzu.

Norwegens Hilfe für die Ukraine

Norwegen unterstützt die Ukraine weiterhin sowohl im militärischen als auch im humanitären Bereich.

Insbesondere wurde am 22. Oktober bekannt, dass das Land zusätzliche Mittel in Höhe von 150 Millionen Dollar bereitstellt.

Zuvor hatte Norwegen seine Absicht bekannt gegeben, die Hilfe für die Ukraine im Jahr 2026 auf dem Niveau von 2025 beizubehalten, da die ukrainische Richtung im Parlament breite Unterstützung genießt.

Es wurde auch berichtet, dass Norwegen weitere 500 Millionen Euro für den Kauf von US-Waffen für die Ukraine im Rahmen des PURL-Programms bereitstellen würde. Dem schlossen sich Deutschland, die Niederlande und Kanada an.