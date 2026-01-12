Die Europäische Kommission hat die Veröffentlichung der Darlehensbedingungen für die Ukraine angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Europäische Kommission plant, so bald wie möglich eine Reihe von Rechtsakten vorzuschlagen, um mit der Auszahlung der Mittel zu beginnen.

Die Europäische Kommission wird in Kürze einen Vorschlag für Verordnungen veröffentlichen, die die Bedingungen für die Ukraine in Bezug auf die Tranchen im Rahmen des gemeinsamen europäischen Darlehens für die Ukraine festlegen, das auf dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 18. und 19. Dezember 2025 vereinbart wurde. Dies kündigte der Sprecher der Europäischen Kommission Balazs Uzhvari bei einem Briefing in Brüssel an.

„Wir müssen so schnell wie möglich eine Reihe von Rechtsvorschriften vorschlagen, damit wir zu Beginn des zweiten Quartals dieses Jahres mit der Auszahlung der Mittel beginnen können“, sagte der Sprecher.

Er sagte, die Europäische Kommission werde so bald wie möglich mehrere relevante Gesetze vorschlagen.

Er fügte hinzu, dass er die Einzelheiten der Vorschläge, die derzeit ausgearbeitet werden, nicht preisgeben werde, insbesondere was den Anteil der Haushalts- und Verteidigungshilfe im Rahmen des Kreditprogramms betrifft.

„Sie werden die Antwort finden, sobald die Vorschläge gemacht werden“, sagte Uzhvari.