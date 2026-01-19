Die EU bereitet eine Antwort auf die Zölle vor: Die USA haben eine Erklärung abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

US-Finanzminister Scott Bessent hat die Reaktion Europas auf die US-Zölle als „unklug“ bezeichnet.

Die Reaktion der europäischen Länder auf die amerikanischen Zölle wäre „unvernünftig“. Dies sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, berichtet am Montag, den 19. Januar.

Auf die Frage nach Zöllen aus den USA bekräftigte Bessent, dass „Grönland für die nationale Sicherheit der USA von wesentlicher Bedeutung ist.“

„Der Präsident betrachtet Grönland als einen strategischen Aktivposten für die Vereinigten Staaten. Wir werden unsere hemisphärische Sicherheit keinem anderen überlassen“, erklärte der Minister.

Erinnern Sie sich, am 17. Januar kündigte Trump die Einführung von Zöllen gegen eine Reihe von Ländern an, die mit seinen Ansprüchen auf Grönland nicht einverstanden sind. Als Reaktion darauf erwägt die EU die Einführung von Zöllen gegen amerikanische Waren. Die Optionen sollen auf einem Dringlichkeitsgipfel am 22. Januar in Brüssel erörtert werden. Europa sollte sich auf den Krieg in der Ukraine konzentrieren, nicht auf Grönland – Trump