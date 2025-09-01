Deutschland hat seine Offenheit für die Verwendung eingefrorener russischer Gelder für die Ukraine erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Deutsche Abgeordnete haben erklärt, dass sie für die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine offen sind. Es geht um 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, die in der Europäischen Union eingefroren sind.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die deutsche Ausgabe der Tagesschau.

Die Erklärung wurde von den Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen des Bundestages abgegeben, die sich zu einem Besuch in Kiew befinden – Jens Spahn von der CDU/CSU und Matthias Mirsch von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD).

Mirsch betonte, dass die Verhandlungen zwischen den europäischen Ländern über neue Sanktionen gegen Russland laufen. Ihm zufolge „liegen derzeit alle Optionen auf dem Tisch“.

Nach vorläufigen Angaben der Europäischen Kommission sind rund 210 Milliarden Euro an Vermögenswerten der russischen Zentralbank in der EU eingefroren. Der größte Teil dieser Gelder wird bei dem in Brüssel ansässigen Finanzinstitut Euroclear aufbewahrt.

Seit Mitte letzten Jahres hat die EU begonnen, die Zinserträge aus diesen Vermögenswerten zur Finanzierung der Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine zu verwenden. Gleichzeitig weckt die direkte Verwendung der russischen Gelder durch den Enteignungsbeschluss in einer Reihe von EU-Ländern aufgrund rechtlicher Risiken und möglicher Vergeltungsmaßnahmen Moskaus Zweifel.