Bürgermeister von Artsyz in der Region Odessa wird eine Woche lang ohne Strom sein, sagt die Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Stadt Artsyz in der Oblast Odessa ist möglicherweise eine Woche lang ohne Strom. Der Grund dafür ist ein nächtlicher russischer Angriff auf den Energiesektor.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Bürgermeisters von Artsyz, Serhij Parpulansky.

„Ich sehe einige Kommentare über die Erwartungen an einen schnellen Stromanschluss. Daher möchte ich einige Klarstellungen vornehmen. Nach den Angaben des Stromversorgers sollten wir den Anschluss nicht in naher Zukunft oder gar in der nächsten Woche erwarten“, schrieb er.

Für die Dörfer und das Militärlager mag die Situation etwas besser sein, so Parpulansky. Allerdings ist auch die aktuelle Prognose nicht zufriedenstellend.

„Was die Wasserversorgung angeht, so werden wir sie nach dem Zeitplan liefern, den wir zuvor veröffentlicht haben“, fügte der Bürgermeister von Artsyz hinzu.

Russlands Streik im Energiesektor