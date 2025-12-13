Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das 2. Korps „Charta“ hat ein Video von der Befreiung von Kupjansk veröffentlicht und russische Fälschungen widerlegt.

Das 2. Korps der Nationalgarde der Ukraine „Charta“ hat ein Video der Befreiung von Kupjansk, Region Charkiw, veröffentlicht.

class=MsoNoSpacing* In dem Video lachen ukrainische Soldaten über die Aussagen der russischen Kommandeure, die behaupteten, die Stadt erobert zu haben, und zeigen Aufnahmen von der Operation in Kupjansk.

Hintergrund: Am 12. Dezember besuchte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Richtung Kupjansk und nahm ein Video in der Nähe der verfallenen Stele der Stadt auf.

Zuvor, am 12. Dezember, wurde berichtet, dass die Verteidigungskräfte in der Nähe von Kupjansk in der Region Charkiw einen erfolgreichen Gegenangriff gestartet und die russische Gruppe in der Stadt eingekesselt hatten.

In den letzten Wochen haben Kremlchef Wladimir Putin und der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow wiederholt erklärt, Kupjansk sei vollständig besetzt und „15 Bataillone der ukrainischen Streitkräfte seien umzingelt“.