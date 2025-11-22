Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ZSU führen Gegenoffensiven durch und verteidigen ihre Stellungen an der Grenze zwischen den Regionen Dnipropetrowsk und Donezk, sowie in der Region Charkiw und Saporischschja.

Am schwierigsten ist die Lage an der Front in Richtung Pokrowsk, wo die russischen Streitkräfte, die mehr als 150 Tausend Mann zählen, ihre Angriffe fortsetzen. Dies berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am Samstag, den 22. November.

„Es gab einen Bericht des Oberbefehlshabers – über die Lage an der Front, über die russischen Desinformationsoperationen, ihre Pläne. Das Schwierigste – Pokrowsk, die ganze Richtung, bedeutende russische Kräfte – mehr als 150 Tausend, die die Angriffe fortsetzen, jeden Tag gibt es die meisten Angriffe, viele Monate geht das schon so, und es ist wichtig, dass unsere Soldaten, unsere Einheiten den Eindringling vernichten“, sagte der Staatschef.

Selenskyj wies darauf hin, dass die Verteidigungskräfte Gegenoffensiven durchführen und ihre Stellungen an der Grenze zwischen Dniprovshchyna und Donetschyna sowie in Charkiw und Saporischschja verteidigen.

„Richtung Orechiwskoye, Gulyaypolskoye – wir tun alles, um die Lage zu stabilisieren“, erklärte der Präsident. Wir erinnern daran, dass die Analysten von DeepState bereits berichtet haben, dass sich die russischen Truppen in den zentralen Teil von Pokrowsk begeben, wo sie Stellungen einnehmen und konsolidieren. am 20. November sprach der Chef des russischen Generalstabs Valery Gerasimov in einem Bericht an den russischen Diktator Vladimir Putin von der angeblichen Kontrolle über 70% von Pokrovsk. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat diese Information dementiert.