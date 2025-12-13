Nicht mehr im ganzen Land? "Ukrenerho hat die Fahrpläne für den 14. Dezember festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Sonntag, den 14. Dezember, wird es in den meisten Regionen der Ukraine zu stundenweisen Stromausfällen kommen. Der Grund für diese Maßnahmen ist der russische Angriff auf Stromanlagen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ukrenerho.

„Morgen, am 14. Dezember, werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombeschränkungen (für industrielle Verbraucher) verhängt“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen teilte mit, dass der Grund für die Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Stromanlagen seien.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region über den Zeitpunkt und den Umfang der Stromausfälle an Ihrer Adresse“, heißt es in der Mitteilung.

Auch Ukrenerho wendet sich mit einem Appell an die Ukrainer. Insbesondere, wenn der Strom pünktlich geliefert wird, sollte er auch pünktlich verbraucht werden.