Die NBU hat offengelegt, wie die Unternehmen die Geschäftstätigkeit Ende 2025 einschätzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine lag der Index der Geschäftserwartungen (IBAE) im Dezember 2025 bei 49,2, verglichen mit 49,4 im November 2025, aber er war deutlich höher als im Dezember 2024 (45,9) und hatte generell den höchsten Wert im Dezember für alle Jahre seit Beginn der Erhebungen.

Dies geht aus dem Bericht der Nationalbank der Ukraine hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die wirtschaftliche Aktivität der Unternehmen zurückhaltend war:

Eine weitere Verschlechterung der Sicherheitslage

Lang anhaltende Stromausfälle;

Anstieg der Produktionskosten der Unternehmen;

Zerstörung von Produktions- und Logistikeinrichtungen;

Mangel an qualifiziertem Personal;

Saisonale Faktoren.

Gleichzeitig blieben die folgenden Faktoren positiv:

Stetige Verbrauchernachfrage;

Der Zufluss von internationaler Hilfe;

Eine Zunahme des Angebots an Nahrungsmitteln;

Eine Verlangsamung der Inflation.

Die Handelsunternehmen waren von allen am optimistischsten und meldeten den zehnten Monat in Folge positive wirtschaftliche Ergebnisse. Gleichzeitig waren die Industrieunternehmen den zweiten Monat in Folge am zurückhaltendsten.

Um es kurz zu machen:

Wie Ende Oktober 2025 berichtet, hat die NBU ihre Prognose für das BIP-Wachstum der Ukraine im Jahr 2025 von 2,1% auf 1,9% und im Jahr 2026 von 2,3% auf 2% gesenkt.