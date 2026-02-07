Selenskyj über den Angriff der Russischen Föderation: Es gab eine intensive Diskussion, und die Feuergruppen der Luftabwehr werden verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In einer Reihe von Regionen der Ukraine werden die mobilen Feuergruppen erheblich verstärkt. Dies ist erforderlich, um sie vor dem Terror zu schützen, den die Russische Föderation mit Hilfe von „Schaheds“ und anderen Drohnen ausübt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einer Telefonkonferenz am 7. Februar.

Selenskyj merkte an, dass er nach dem erneuten massiven Angriff des russischen Regimes Berichte aus allen Regionen angehört habe. Die Angreifer setzten unter anderem mehr als 400 Drohnen ein, von denen die meisten „Schaheds“ waren.

„Leider gibt es erhebliche Schäden an Energieanlagen, was sich auf die Energiesituation im gesamten Land ausgewirkt hat: erhebliche Stromausfälle“, erklärte er.

Selenskyj bestätigte auch, dass es eine intensive Diskussion über die Arbeit der mobilen Feuergruppen gegeben habe, die russische Drohnen abschießen. Die Komponente der mobilen Feuergruppen soll deutlich verstärkt werden, entsprechende Aufgaben sind bereits festgelegt.

„In den nächsten Tagen müssen die Leiter der Regionen, die Luftstreitkräfte der Ukraine und das Verteidigungsministerium der Ukraine für eine zusätzliche Verstärkung der mobilen Feuergruppen im Gesamtsystem zum Schutz bestimmter Regionen sorgen“, erklärte er.