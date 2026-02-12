Selenskyj hat die Hauptziele des nächtlichen Angriffs Russlands benannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident betonte, dass die Ukraine schneller Raketen für die Luftabwehr erhalten sollte, insbesondere für Patriot-Komplexe.

In der Nacht zum 12. Februar griffen russische Invasoren die Ukraine mit 219 Kampfdrohnen und 25 Raketen an. Das Hauptziel des Angriffs war die Energieversorgung in Kiew, Odessa und Dnipro, insbesondere Kraftwerke und Umspannwerke. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, dem 12. Februar, in Telegram mit.

Er berichtete, dass es gelungen sei, die meisten feindlichen Ziele zu neutralisieren, jedoch nicht alle. Bei dem Beschuss seien zwei Menschen ums Leben gekommen, zehn weitere seien verletzt worden.

„Es gibt Schäden in den Regionen Charkiw, Donezk, Kiew und Cherson. In Kramatorsk wurde das Gebäude der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde mit einer Drohne angegriffen. Die Lage in der Hauptstadt ist schwierig: Viele Häuser sind ohne Heizung“, schrieb er.

Der Präsident betonte, dass die Ukraine schneller Raketen für die Luftabwehr erhalten müsse, insbesondere für Patriot-Komplexe.

„Am effektivsten gegen russische Raketen sind gerade die „Patriots“, und Raketen für diese Systeme werden täglich benötigt. Vielen Dank an alle Länder, die das PURL-Programm unterstützen. Alles, was derzeit im Programm zur Luftabwehr vorgesehen ist, muss schneller geliefert werden. Vielen Dank an die Staats- und Regierungschefs, die dies verstehen und helfen“, fügte der Staatschef hinzu.

Wir erinnern daran, dass infolge des russischen Angriffs in Kiew kritische Infrastruktureinrichtungen beschädigt wurden und fast 2.600 Häuser ohne Heizung geblieben sind.