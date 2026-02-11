Die Russische Föderation hat mit Drohnen die Eisenbahninfrastruktur in der Region Sumy angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Räumlichkeiten des Depots und ein Waggon gerieten in Brand. Trotz der komplexen Sicherheitslage konnten alle Brandherde gelöscht werden.

Im Bezirk Konotop in der Region Sumy griff die russische Armee mit Drohnen die Eisenbahninfrastruktur an. Dies wurde am 11. Februar vom Staatlichen Katastrophenschutzdienst gemeldet.

Die Räumlichkeiten des Depots und ein Waggon gerieten in Brand. Aufgrund der Gefahr weiterer Angriffe mussten die Rettungskräfte ihre Arbeit wiederholt unterbrechen und sich an sichere Orte zurückziehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass trotz der schwierigen Sicherheitslage alle Brandherde gelöscht werden konnten.