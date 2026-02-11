Schmyhal: In einer geschlossenen Sitzung wurde die Verstärkung des Schutzes der Energieobjekte in Kiew erörtert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einer geschlossenen Sitzung des Energie-Krisenstabs der Regierung am 11. Februar wurden mit Vertretern des Militärs Fragen zur Verstärkung der aktiven Luftabwehr von Kiew, insbesondere der Energieanlagen, erörtert.

Dies teilte der erste stellvertretende Ministerpräsident und Energieminister Denys Schmyhal mit.

„Die meisten Informationen sind nicht öffentlich. Im Zusammenhang mit möglichen weiteren Angriffen Russlands.

Es wurden weitere kritische Infrastruktureinrichtungen identifiziert und priorisiert, die geschützt werden müssen.

Es wurde eine Abstimmung mit den Ministerien, den Stadtbehörden und den Energieversorgern vorgenommen. Alle haben entsprechende Aufgaben erhalten“, erklärte Schmyhal.