Der Euro rückt vom Rekordwert ab: offizieller Kurs am 3. Februar

Nach dem Rekord Ende Januar hat die Nationalbank der Ukraine den Eurokurs weiter gesenkt, sodass er am 3. Februar bei 50,91 Hrywnja liegt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Angaben auf der Website der Regulierungsbehörde.

Euro (Nationalbank der Ukraine): 50,91 Hrywnja;

Dollar (Nationalbank der Ukraine): 42,97 Hrywnja; Euro in Wechselstuben: 51,41–51,54 Hrywnja

Die Nationalbank hat den offiziellen Euro-Kurs für den 3. Februar auf 50,91 Hrywnja festgelegt, was 12 Kopeken unter dem Kurs vom Vortag liegt. Der genaue Kurs beträgt 50,9062 Hrywnja.

Der offizielle Euro-Kurs begann deutlich zu fallen (Infografik RBK Ukrajina)

Der offizielle Dollar-Kurs für den 3. Februar beträgt 42,9697 Hrywnja (+0,16 Hrywnja).