Angriffe auf eine Entbindungsklinik und einen Bus mit Bergleuten: Das ISW erläutert die Taktik des Kremls

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland priorisiert Angriffe auf die Zivilbevölkerung, um seine langjährige Kampagne zur Demoralisierung der ukrainischen Bevölkerung fortzusetzen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, geht dies aus einem neuen Bericht des amerikanischen Instituts für Kriegsforschung (ISW) hervor.

Analysten weisen darauf hin, dass russische Drohnen am 1. Februar eine Reihe von zivilen Einrichtungen angegriffen haben, was zu erheblichen Opfern unter der Zivilbevölkerung geführt hat.

Insbesondere griffen russische Truppen im Laufe des Tages mit Drohnen ein Entbindungsheim in Saporischschja an. Infolge des Angriffs brach in der gynäkologischen Aufnahmeabteilung ein Feuer aus, mindestens sechs Personen wurden verletzt.

Am selben Tag griffen russische Truppen Objekte im Zusammenhang mit dem größten privaten Energieunternehmen der Ukraine, DTEK, in der Region Dnipropetrowsk an. Nach Angaben ukrainischer Beamter griffen vier Schahed-Drohnen einen Bus von DTEK an, der Bergleute in der Nähe von Terniwka beförderte.

Das ISW geht weiterhin davon aus, dass Russland Angriffe auf die Zivilbevölkerung priorisiert, um seine langjährige Kampagne zur Demoralisierung der ukrainischen Bevölkerung fortzusetzen.