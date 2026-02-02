„Ukrposhta“ hat seinen Stil aktualisiert: Das Logo und die Schriftart wurden geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrposhta hat ein neues Markenimage vorgestellt, das schrittweise in neuen Dienstleistungen, Postautomaten und Filialen eingeführt wird.

Dies wurde am 2. Februar, dem 32. Jahrestag der Gründung des nationalen Postbetreibers, bekannt gegeben.

In der neuen Marke wird anstelle des Symbols für die Präsenz auf der Karte („Pin“) ein Briefkorb in Form des Buchstabens „U“ verwendet.

Wie angegeben, haben die Designer bei der Aktualisierung des Markenstils dessen ukrainische Identität verstärkt. In der klassischen Posttasche erkannten sie den Buchstaben „U“. Den Buchstaben, mit dem „Ukraine“ beginnt.

Außerdem wurde die Kombination aus blauen und gelben Farben wieder aufgenommen und neue Schriftarten auf der Grundlage der ukrainischen Postästhetik geschaffen.

„Die neue Markentypografie basiert auf ukrainischen Briefmarken aus verschiedenen historischen Epochen – von der Ukrainischen Volksrepublik bis zur Wiederherstellung der ukrainischen Unabhängigkeit“, heißt es in der Mitteilung.

Die alte Marke wird auf bereits vorhandenen Schildern, Werbeträgern usw. weiterbestehen, um keine unnötigen Kosten für das Rebranding zu verursachen, betonte das Unternehmen.

„Ukrposhta“ erinnerte daran, wann sie bis 2026 ihr Branding geändert hat:

1992 – der Postbote als Symbol für eine Institution, die sich gerade als ukrainische Post formierte;

2009 – fliegender Briefumschlag und Streben nach Geschwindigkeit und Modernisierung;

2017 – der Briefumschlag und der „Pin“, die das Prinzip „Ukrposhta ist überall“ verkündeten.

Das Rebranding wurde von der Firma Spiilka Design Büro durchgeführt.

Zur Erinnerung:

Das Unternehmen verfügt über mehr als 6.000 Filialen und 26.000 Servicestellen in der gesamten Ukraine.