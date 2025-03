Die Europäische Kommission und die EIB unterzeichnen eine Garantie in Höhe von 2 Milliarden Euro für Investitionen in den Wiederaufbau der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine Garantievereinbarung im Rahmen der Ukraine-Fazilität zur Unterstützung des Wiederaufbaus und der Widerstandsfähigkeit der Ukraine unterzeichnet, die es der EIB ermöglicht, 2 Milliarden Euro in dringende Erholungs- und Wiederaufbaumaßnahmen in der Ukraine zu investieren, berichtet das Wirtschaftsministerium. Die Mittel werden Aktivitäten des öffentlichen Sektors in Schlüsselbereichen unterstützen. Die Investitionen dienen der Stärkung der ukrainischen Energienetze, einschließlich der Stromnetze, dem Ausbau der Wasserkraft und der Erzeugung erneuerbarer Energien sowie der Verbesserung der Energieeffizienz. Die Gelder werden auch für die Modernisierung der Eisenbahnen, die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und der Verkehrsverbindungen, einschließlich der Solidaritätsstraßen zwischen der EU und der Ukraine und der Grenzübergänge an den wichtigsten Exportrouten, verwendet. Darüber hinaus werden die Mittel zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur wie der Wasserversorgung beitragen.