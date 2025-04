Der Angriff auf die Region Charkiw: die Folgen sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben das Dorf Slatine mit gelenkten Bomben aus der Luft angegriffen und ein Unternehmen im Bezirk Nemishlyanskiy von Charkiw mit Angriffsdrohnen angegriffen.

Bei dem russischen Angriff auf Charkiw und das Dorf Slatine in dessen Vorort wurden vier Menschen verletzt. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw am Samstag, den 12. April mit.

„Um etwa 6:50 Uhr haben die Streitkräfte der Russischen Föderation Luftangriffe auf das Dorf. Slatina des Bezirks Charkiw. Zwei gelenkte Luftbomben trafen den privaten Wohnbereich: mindestens sieben Privathäuser wurden beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Es wird angegeben, dass Retter unter den Trümmern der Häuser einen 68-jährigen Mann freilegten. Er wurde verletzt, ist aber in einem stabilen Zustand. Zwei weitere Männer erlitten Schrapnellwunden.

Etwa um 4:10 Uhr griff eine russische Kampfdrohne das Unternehmen im Nemyshlansky Bezirk von Charkiw an. Dabei wurde ein 57-jähriger Wachmann verletzt.

Es wurde eine Voruntersuchung wegen der Begehung von Kriegsverbrechen (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Wir werden daran erinnern, dass die „Schaheds“ in der Nacht Kiew und Charkiw angegriffen haben. So wurden in der Hauptstadt drei Menschen verletzt und an zwei Orten brachen drei Brände aus. In Charkiw wurden drei Drohnenangriffe registriert, zwei davon im Stadtteil Nemyshlansky.

Später teilte die Luftwaffe mit, dass der Angriff der „Schahedin“ am Samstagabend abgewehrt wurde.