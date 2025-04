Nachrichten vom 22. April: ein neuer Euro-Rekord und die Erlaubnis von Tigipko, die IdeaBank zu kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben heute alle gesprochen?

Der Euro-Wechselkurs. Der offizielle Euro-Wechselkurs liegt bei 47,76 Hrywnja und stellt damit einen neuen Rekord auf.

Der Goldpreis. Am Dienstag, den 22. April, stieg der Goldpreis kurzzeitig über $3.500 pro Unze und erreichte damit einen historischen Höchststand.

Über ukrainische Aktien. Der Index der ukrainischen Aktien an der Warschauer Börse stieg am 22. April um 12:15 Uhr Kiewer Zeit nach einer zweitägigen Osterpause um 5,67% auf 548,51 Punkte.

Zum globalen BIP. Das globale BIP-Wachstum wird sich von 3,3% im Jahr 2024 auf 2,8% im Jahr 2025 und 3% im Jahr 2026 abschwächen.

Über IdeaBank und Tigipko. Am 21. April hat die ukrainische Nationalbank ihre Zustimmung zur indirekten Übernahme von 100% der Idea Bank durch den Eigentümer der TAS Group, Sergey Tigipko, gegeben.

EP Exklusiv:

Wer gewinnt im russisch-ukrainischen Cyberkrieg und sind Wahlen in Diia möglich? Interview mit einem „weißen Hacker“

Was bedeuten die größten Cyberangriffe in der Ukraine wirklich? Wer steckt hinter ihnen? Wie arbeiten die russischen Hackergruppen? Warum erzielen sie so oft Erfolge und wie wirkt sich dies auf die digitale Sicherheit der Ukraine aus?