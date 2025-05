Kolomojskyj's vorbeugende Maßnahme im Fall des versuchten Mordes wurde verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Den Ermittlungen zufolge soll Kolomojskyj die Ermordung des Direktors einer Anwaltskanzlei angeordnet haben, weil dieser den Forderungen nach Annullierung der Beschlüsse der Hauptversammlung der offenen Aktiengesellschaft nicht nachgekommen war.

Das Bezirksgericht Petschersk in Kiew hat am 6. Mai die Dauer der vorbeugenden Maßnahme in Form von Haft für Ihor Kolomojskyj im Fall des Auftragsmordes an dem Anwalt Serhij Karpenko bis zum 4. Juli verlängert. Dies berichtete Suspilne am Tag zuvor, dem 6. Mai.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag auf Verlängerung der Haft um weitere 60 Tage gestellt, ohne die Höhe der Kaution festzulegen.

Die Anwälte wiederum baten den Richter, den Antrag abzulehnen.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft dem Fall 5 Bände mit Zeugenbefragungen und Schlussfolgerungen beigefügt. Das Büro des Generalstaatsanwalts gab den Verdacht gegen Ihor Kolomojskyj bereits im Mai 2024 bekannt.

Die Ermittlungen ergaben, dass Kolomojskyj aus persönlichen Rachegefühlen heraus den Mord an dem Direktor einer der juristischen Gesellschaften angeordnet hatte, weil er die Anforderungen an die Annullierung und Ungültigerklärung der Beschlüsse der Hauptversammlungen der offenen Aktiengesellschaft nicht erfüllt hatte. Die Ereignisse fanden in Feodossija (Krim) statt.

Kolomojskyj befindet sich seit dem 2. September 2023 in der Isolierstation des Sicherheitsdienstes der Ukraine wegen des Verdachts des Büros für wirtschaftliche Sicherheit auf Betrug und Legalisierung von Eigentum. Damals sah die Präventivmaßnahme zu diesem Verdacht eine Festnahme bis zum 2. Juni mit einer Kaution in Höhe von 1,9 Mrd. Hrywnja vor, der neue Verdacht sieht also keine Kaution vor.