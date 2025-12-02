Die Höhe der Durchschnittsgehälter in der Ukraine im Oktober wurde bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das höchste Durchschnittsgehalt im Oktober wurde in den Regionen Kiew (40.738 Hrywnja), Luhansk (30.675 Hrywnja) und Dnipropetrowsk (27.892 Hrywnja) erzielt.

In der Ukraine stieg das Durchschnittsgehalt von Vollzeitbeschäftigten im Oktober um 1,1% gegenüber September und erreichte 26 913 Hrywnja. Dies berichtet der Staatliche Statistikdienst am Dienstag, den 2. Dezember.

Den offiziellen Daten zufolge wurden die höchsten Löhne in Kiew – 40 738 Hrywnja, in der Region Luhansk – 30 675 und in der Region Dnipropetrowsk – 27 892 verzeichnet.

Das niedrigste Durchschnittsgehalt verzeichnete Gosstat in den Regionen Czernowitz (19 343 Hrywnja), Kirowohrad (19 920 Hrywnja) und Tschernihiw (20 561 Hrywnja).

Das höchste Lohnniveau im Oktober in der Informations- und Telekommunikationsbranche (65 047 Hrywnja), das niedrigste – im Bildungswesen (16 984 Hrywnja).

Die Lohnrückstände beliefen sich zum 1. November auf 3,7 Milliarden Hrywnja

Wie im August berichtet, sank das Durchschnittsgehalt in der Ukraine im Juli auf 20.455,65 Hrywnja. Das sind 1.981,41 Hrywnja weniger als im Juni (22.336,81 Hrywnja).

In der Ukraine ist das Durchschnittsgehalt für die Rentenberechnung gestiegen