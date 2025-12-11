Von der Leyen: Friedensabkommen darf nicht die Grundlagen für künftige Kriege enthalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat erklärt, dass die nächste Woche für die Finanzierung der Ukraine entscheidend sein wird.

Europa drängt auf einen gerechten und nachhaltigen Frieden in der Ukraine. Aber ein Friedensabkommen sollte nicht die Grundlagen für künftige Konflikte enthalten. Dies erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, im sozialen Netzwerk X nach dem Treffen der Koalition der Willigen am Donnerstag, 11. Dezember.

„In Kontakt mit den Partnern der Koalition der Willigen während einer sehr intensiven Woche der Friedensgespräche“, schrieb von der Leyen.

Sie betonte, dass „wir trotz des Drucks absolut unbeirrt an unserem Ziel festhalten: einen gerechten und nachhaltigen Frieden für die Ukraine zu erreichen“.

Nachhaltiger Frieden bedeutet ihrer Meinung nach, dass „ein Friedensabkommen nicht die Grundlagen für künftige Konflikte enthalten und die europäische Sicherheitsarchitektur im weiteren Sinne destabilisieren darf.“

Von der Leyen fügte hinzu, dass die beiden Seiten auch die Notwendigkeit glaubwürdiger und verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew erörterten.

„Ich habe die Staats- und Regierungschefs über unsere Arbeit zur Sicherung der Finanzierung der Ukraine für die Jahre 2026-2027 informiert“, sagte die Chefin der Europäischen Kommission. „Unsere Vorschläge liegen bereits auf dem Tisch und die Dringlichkeit ist allen klar.

Ursula von der Leyen betonte, dass in diesem Zusammenhang „die nächste Woche entscheidend sein wird“.