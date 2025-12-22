Die Russische Föderation hat die Hafeninfrastruktur von Odessa und ein Schiff angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es gab keine Informationen über Verletzte. Die zuständigen Dienste arbeiten an der Beseitigung der Folgen.

Am Abend des Montag, 22. Dezember, haben russische Truppen Odessa mit Hilfe von Angriffsdrohnen angegriffen, was zu Schäden an der Hafenausrüstung und einem zivilen Schiff führte. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Oleh Kiper, auf seinem Telegram-Kanal.

Wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa schrieb, griff der Feind Odessa erneut mit Angriffsdrohnen an. Infolge des Angriffs wurden die Hafeninfrastruktur und ein ziviles Schiff beschädigt. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind keine Opfer zu beklagen, und die Beseitigung der Folgen wird von Spezialdiensten durchgeführt.

Zuvor, in der Nacht des 22. Dezember, wurden infolge von Drohnenangriffen in Odessa wichtige Infrastrukturen und ein Wohnhaus beschädigt, wobei ein Mann verletzt wurde.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Freitag, den 19. Dezember, abends einen massiven ballistischen Angriff auf die Hafeninfrastruktur der Region Odessa durchgeführt haben. Mindestens sieben Menschen wurden getötet, 15 wurden verwundet.