Die Luftverteidigung hat 17 Raketen und Hunderte von Drohnen abgefangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sie registrierte den Einschlag von 18 Raketen und 78 Drohnen an 15 Orten, sowie herabfallende Trümmer an sechs Orten.

In der Nacht zum Freitag haben russische Aggressoren 35 Raketen und 381 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Die meisten der feindlichen Ziele wurden von der Luftabwehr abgefangen, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am 3. Oktober mit.

Insgesamt hat der Feind 416 Luftangriffsmittel eingesetzt:

381 Kampfdrohnen der Typen Schahed, Gerbera (Drohnen anderer Typen) aus den Richtungen der russischen Siedlungen Kursk, Brjansk, Millerowo, Orjol, Schatalowo und Primorsko-Achtarsk; 7 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M/KN-23; 21 Marschflugkörper vom Typ Iskander-K; 7 Lenkflugkörper vom Typ Ch-59/69. Das Hauptangriffsziel sind Einrichtungen der kritischen Infrastruktur (Energiesektor) in den Regionen Charkiw und Poltawa. Die Regionen Sumy, Dnipropetrowsk, Odessa und Kiew waren ebenfalls von dem Nachtangriff betroffen.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten der funkelektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 10:00 Uhr 320 Luftziele abgeschossen/unterdrückt: