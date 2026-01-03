Erneut wurde die Stromleitung zum AKW Saporischschja durch Granatenbeschuss beschädigt - Ministerium für Energie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Als Folge der Feindseligkeiten hat das vorübergehend besetzte Kernkraftwerk Saporischschja über Nacht den Strom aus einer seiner Hochspannungsleitungen verloren.

Dies teilte das Ministerium für Energie mit.

„Während des gesamten Krieges hat der russische Beschuss wiederholt Stromleitungen im AKW Saporischschja beschädigt und 12 Stromausfälle im Kraftwerk verursacht. Der letzte Vorfall dieser Art ereignete sich vor weniger als einem Monat“, teilt die Agentur mit.

„Darüber hinaus legt Russland die Energieinfrastruktur in den besetzten Gebieten absichtlich lahm und testet den Anschluss des KKW Saporischschja an sein eigenes Stromnetz im Rahmen der Feindseligkeiten und der Besetzung“, heißt es in der Erklärung.

Zur Wiederholung:

Am 28. Dezember wurde berichtet, dass ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland in der Nähe des KKW Saporischschja begonnen hat. Wichtige Reparaturarbeiten an einer Stromleitung in der Nähe des von Russland besetzten Kernkraftwerks haben begonnen, nachdem ein weiterer lokaler Waffenstillstand unter Vermittlung der IAEO erreicht wurde.

Am 6. Dezember berichtete der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, dass das AKW Saporischschja über Nacht vorübergehend die gesamte externe Stromversorgung verloren hat, das zwölfte Mal seit der vollständigen Invasion Russlands.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass es bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Krieg Russlands gegen die Ukraine keinen Konsens über das Kernkraftwerk Saporischschja gab, aber wenn das Kraftwerk in russischer Hand bleibt, wird es nicht funktionieren.