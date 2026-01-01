Explosion in einem Ferienort in der Schweiz: 10 Tote und 10 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wird der Vorfall nicht als terroristisch eingestuft. Die offizielle Ursache der Tragödie wurde jedoch nicht genannt.

In der Schweiz sind bei der Explosion in der Bar Le Constellation im Ferienort Crans-Montana 10 Menschen ums Leben gekommen, 10 weitere wurden verletzt. Dies wurde von der Polizei bestätigt. Darüber berichtet am 1. Januar Sky News.

Nach Angaben der Zeitung Le Nouvelliste könnte die Zahl der Opfer bei 40 Personen liegen, mindestens 100 weitere wurden verletzt. Viele erlitten schwere Verbrennungen.

Lokale Medien schreiben, dass das Feuer durch Feuerwerkskörper während des Konzerts verursacht worden sein könnte, aber die Polizei sagt, dass die Ursache noch unbekannt ist.