Finanzierung der Renten für Dezember: Wie viel wurde an die Ukrainer ausgezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat Daten über die Finanzierung der Sozialleistungen zum 31. Dezember veröffentlicht. Dies bezieht sich auf die Finanzierung von Renten, Subventionen, Krankenurlaub und staatlichen Beihilfen.

Dies wurde von RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf den Pensionsfonds der Ukraine berichtet.

Zum 31. Dezember finanzierte der Pensionsfonds der Ukraine Sozialleistungen in Höhe von über 87 Milliarden Hrywnja. Die Mittel wurden für Renten, Subventionen, Versicherungen und staatliche Leistungen bereitgestellt.

Insbesondere wurden 68,5 Milliarden Hrywnja für Rentenzahlungen bereitgestellt. Von diesem Betrag wurden 8,8 Mrd. Hrywnja über JSC Ukrposhta und 59,7 Mrd. Hrywnja über autorisierte Banken ausgezahlt.

4,3 Milliarden Hrywnja wurden für Wohnbeihilfen und Sozialleistungen bereitgestellt.

Die Versicherungszahlungen beliefen sich auf 3,3 Milliarden Hrywnja, wovon 2,1 Milliarden Hrywnja für die Zahlung von Krankengeld verwendet wurden.

Darüber hinaus wurden 10,9 Mrd. Hrywnja für staatliche Beihilfen und andere Zahlungen bereitgestellt.

Im Dezember erbrachte der Rentenfonds der Ukraine 1527.000 Dienstleistungen für Bürger, die Beratungen und Zahlungen beantragten.

Die Finanzierung der Sozialleistungen im Januar 2026 wird am 1. Januar beginnen, teilte der Rentenfonds mit.

Der Pensionsfonds der Ukraine veröffentlicht monatlich Berichte über die Höhe der Finanzierung von Sozialleistungen.

Der Rentenfonds hat wiederholt betont, dass die Renten, Subventionen und Versicherungsleistungen wie geplant finanziert werden, auch unter dem Kriegsrecht.

